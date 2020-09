Cyberpunk 2077: la main quest durerà meno di quella di The Witcher 3

Come i nostri lettori ben sapranno, nella serata di venerdì si è tenuto il Night City Wire, trasmissione durante la quale CD Projekt RED riporta le ultime novità su Cyberpunk 2077 (e durante la quale migliaia di fan sperano di non sentire la parola “rinvio“). In seguito alla parte principale dello show, alcuni sviluppatori hanno risposto alle domande degli spettatori; e agli attenti osservatori di Resetera non è sfuggito ciò che ha detto Patrick K. Mills, senior quest designer del gioco. A quanto pare, la main quest di Cyberpunk 2077 avrà una durata leggermente inferiore rispetto a quella di The Witcher 3. Il motivo per questa scelta è dovuto al fatto che, citando le parole di Mills, “abbiamo ricevuto molte lamentele sul fatto che la storia di The Witcher 3 fosse troppo lunga. E guardando i dati, si può vedere che molte persone hanno giocato una parte importante del gioco ma non sono mai arrivate alla fine. […] Vogliamo che vediate tutta la storia. Quindi l’abbiamo accorciata, ma c’è molto da fare.”

Stando a Howlongtobeat, la main quest di The Witcher 3 – quindi escluse missioni secondarie e ricerca di collezionabili – ha una durata media di 52 ore; se andate ad aggiungerci che è improbabile una persona alla sua prima scampagnata per i dintorni di Novigrad si concentri esclusivamente sulla campagna principale, il conteggio ore per arrivare alla fine del gioco aumenta senza difficoltà di almeno un paio di decine. Un numero che può non essere accessibile a chi ha meno tempo libero a disposizione, e che CD Projekt RED considera troppo alto per Cyberpunk 2077.

Potremo perdere centinaia di ore ad esplorare tutte le malfamate viuzze di Night City a partire dal 19 novembre, quando Cyberpunk 2077 lancerà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X.