PlayStation 5: Sony si scusa per il caos dei preorder

Siete riusciti a effettuare il preorder di una PlayStation 5? No? Niente paura giacché Sony ha assicurato che renderà disponibili più console entro la fine dell’anno.

La compagnia giapponese ha infatti diffuso un breve messaggio via Twitter tramite il quale si scusa con chi non è riuscito a prenotare una PS5, dichiarando che avrebbe potuto gestire meglio l’intera questione dei preorder. Tuttavia, Sony fa sapere che nel corso dei prossimi giorni saranno disponibili più console presso i rivenditori autorizzati, i quali diffonderanno tutte le informazioni necessarie affinché sia possibile effettuare nuovamente il preorder di PlayStation 5.

