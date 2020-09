Observer: System Redux sarà un gioco di lancio delle console next-gen

Bloober Team ha annunciato la data di uscita di Observer: System Redux, versione rimasterizzata e ampliata del thriller fantascientifico a tinte horror pubblicato in passato su PC, PS4, Xbox One e Switch.

Lo studio polacco ha fatto sapere che il gioco sarà un titolo di lancio di entrambe le console next-gen: ciò significa che arriverà su Xbox Series X e Series S dal 10 novembre, mentre il successivo 19 novembre sarà la volta della versione per PS5.

Oltre a offrire alcuni contenuti inediti che andranno a espandere la storia del titolo originale, Observer: System Redux potrà contare su un rifacimento grafico che implementerà il supporto al ray tracing in tempo reale, all’HDR e alla risoluzione 4K, mentre sono stati rivisti i modelli poligonali dei personaggi e le loro animazioni. Purtroppo è stato confermato che i possessori di Observer in formato PS4 e Xbox One non potranno godere di un upgrade (gratuito o meno) alla versione next-gen, che dovrà quindi essere acquistata separatamente.

