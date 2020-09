JETT: The Far Shore uscirà su PC, PS4 e PS5 nel 2021

Annunciato lo scorso giugno durante un evento digitale di Sony, JETT: The Far Shore non sarà pronto prima del 2021, invece delle prossime festività natalizie come inizialmente previsto.

A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori di Superbrothers, i quali hanno fatto sapere che il gioco ha bisogno di più tempo prima che possa presentarsi sul mercato nei formati per PC, PS4 e PS5.

JETT: The Far Shore è un’avventura esplorativa ancora avvolta nel mistero, e probabilmente non ne sapremo di più fino al momento dell’uscita (o giù di lì).