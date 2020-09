Cyberpunk 2077: i requisiti hardware per il 4K arriveranno in seguito

Siete rimasti stupiti dai requisiti hardware di Cyberpunk 2077 particolarmente abbordabili? Ecco, sappiate che quelli diffusi qualche giorno fa non tenevano conto di piccolezze quali 4K e ray tracing in tempo reale.

A tal proposito, Marcin Momot di CD Projekt RED è intervenuto sulla questione affermando che i requisiti necessari a far girare Cyberpunk 2077 con tutte le impostazioni davvero sparate al massimo verranno diffusi in seguito. Per conoscerli, però, bisognerà attendere ancora un altro po’ giacché verranno resi noti solamente a ridosso dell’uscita del gioco, che è prevista per il prossimo 19 novembre.

Portate pazienza.

