Devil May Cry 5: la Special Edition non arriverà su PC

Annunciata qualche giorno fa, la Special Edition di Devil May Cry 5 purtroppo non sarà disponibile su PC giacché vedrà la luce soltanto su PS5 e Xbox Series X/S.

Capcom ha infatti dichiarato alla redazione di Eurogamer che questa nuova versione del gioco è stata progettata per sfruttare al massimo le potenzialità delle console next-gen, e per questo gli sviluppatori si sono concentrati solamente sullo sviluppo delle versioni rivolte a quelle piattaforme. Ciò significa che la Special Edition non farà capolino sui nostri computer, dove però sarà disponibile per l’acquisto il solo DLC che introduce Vergil come personaggio giocabile.

La Special Edition di Devil May Cry 5, lo ricordiamo, introdurrà anche la modalità Dark Knight (con più nemici su schermo), la Turbo Mode (dove la velocità di gioco è aumentata del 20%), e il supporto al ray tracing in tempo reale. A quanto pare queste caratteristiche non sono al momento possibili su PC. Ci crediamo?

