Among Us supera Fall Guys per numero di vendite

Se vi capita di prestare di tanto in tanto attenzione alla vostra lista amici di Steam, probabilmente avrete notato un aumento del numero di persone che si dedicano ad Among Us. Non è solo una vostra impressione: il gioco multiplayer uscito nel 2018 che vede un gruppo composto da 4-10 persone cercare di scovare i traditori al proprio interno sta in questi giorni ricevendo molte attenzioni. Merito – come spesso accade – della piattaforma di streaming Twitch, che ha dato il via a un vero e proprio boom di popolarità per il gioco, al punto da portare i suoi dati di vendita a superare quelli di Fall Guys in cima alle classifiche di Steam; e, come ben sapete, non è certo un risultato da poco.

A riportare l’avvenuto sorpasso è stato Daniel Ahmad, analista presso Niko Partners; importante notare che i dati riportati non sono per numero di copie, ma per ricavi in dollari. Un risultato quindi ancora più notevole, se si conta che Among Us è attualmente in vendita a pochi spiccioli. Non possiamo fare altro che immaginare le quantità industriali di bottiglie di spumante che devono essere state stappate in quel di Innersloth, visto che già un mese fa – quando il trend in ascesa era partito, ma non ancora ai livelli odierni – gli sviluppatori avevano confermato un seguito.