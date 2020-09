Xbox Series S: Microsoft mette in mostra la velocità di caricamento

Sarà pure la console next gen più piccola ed economica, ma Microsoft ci tiene a dimostrare che la Xbox Series S è una piattaforma di tutto rispetto. Per farlo, ha preparato due trailer che ne mettono in mostra le potenzialità dell’SSD – che, ricordiamo, avrà una capacità di 512 GB – sia per quanto riguarda i tempi di caricamento che per le potenzialità offerte dal Quick Resume. Partiamo con il primo, che confronta la velocità di caricamento di The Outer Worlds su Xbox Series S e su One S.

A fronte di un caricamento di quasi un minuto per la Xbox One S, la Series S ci mette nei panni del nostro personaggi in appena dieci secondi; una differenza notevole, che non vediamo l’ora di vedere come sarà applicata dalle console next gen a tutti quei titoli che su console hanno tempi di caricamento a dir poco elefantiaci, come ad esempio Monster Hunter World o GTA V. Il secondo trailer non fa nessun paragone con console della vecchia generazione, mostrando però la rapidità con cui su Xbox Series S è possibile saltare da un gioco all’altro, senza perdere nemmeno un secondo di progressi.

Microsoft aveva già mostrato a marzo il Quick Resume in azione su Xbox Series X; fa piacere sapere che questa tencologia sembra funzionare ottimamente anche sulla sua sorella minore. Per verificare di persona quanto rapidamente potremo far finta di stare giocando a DOOM Eternal invece che a Minecraft Dungeons, dovremo aspettare il lancio di Xbox Series X e Series S, il 10 di novembre.