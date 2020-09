Football Manager 2020 supera il milione di giocatori

Assieme a Watch Dogs 2, Football Manager 2020 è da qualche giorno in offerta gratuita sull’Epic Games Store. Com’è prevedibile, questo genere di iniziative porta solitamente a un ampio aumento del numero dei giocatori, ma sembra che per il gestionale calcistico siano state superate anche le più rosee aspettative. A renderlo noto è stato Miles Jacobson, direttore di Football Manager, che ha riportato come il numero totale dei giocatori ha superato il milione, con un picco di 120.000 giocatori in contemporanea.

Importante notare, come specificato da Jacobson, che non si sta parlando di persone che hanno semplicemente aggiunto il gioco al loro account Epic, ma di chi ci ha effettivamente giocato. E si tratta di numeri decisamenti importanti per un gioco di nicchia come Football Manager 2020 – numeri però ampiamente meritati, vista l’approvazione che il gioco ha ricevuto da noi in sede di recensione.