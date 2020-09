Microsoft acquisisce ZeniMax Media (Bethesda, id Software, Arkane)

Che Microsoft si stesse preparando a slacciare i cordoni del borsello già si sapeva, ma le voci dicevano non sarebbe stata un’acquisizione. E invece oggi abbiamo scoperto che le voci si sbagliavano: Microsoft ha infatti appena annunciato di aver acquisito ZeniMax Media, parent company di Bethesda Softworks. Non è certo una notizia di poco conto, dato che significa che IP tanto famose come acclamate come The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored e Quake passeranno ora sotto l’etichetta Team Xbox.

L’annuncio ufficiale non ha rivelato la cifra spesa da Microsoft per questa acquisizione, ma una fonte affidabile come Jason Schreier rivela che l’esborso sarebbe stato di 7,5 miliardi di dollari; una cifra non indifferente, ma che visto il calibro dell’acquisto ci sembra più che plausibile. Sono infatti numerose le IP che passeranno sotto l’ala di Xbox con questo accordo, inclusi molti progetti non ancora annunciati da Bethesda e altri ancora da rivelare in toto come il fantascientifico Starfield, annunciato nel 2018. A proposito dell’accordo, Phil Spencer ha dichiarato:

“I giochi di Bethesda hanno sempre avuto un posto speciale sull’Xbox e nei cuori di milioni di giocatori in tutto il mondo. I nostri team hanno una lunga storia di vicinanza, dall’incredibile primo DOOM e il suo id Tech engine, che ha innovato i giochi su PC, a Bethesda che scelse di far arrivare su Xbox il suo primo gioco console, il rivoluzionario The Elder Scrolls III: Morrowind. Nel corso degli anni ho avuto molte discussioni con le menti creative di Bethesda sul futuro del gaming, e da lungo tempo condividiamo visioni simili per quanto riguarda l’offrire ai creatori e ai loro giochi la possibilità di raggiungere più giocatori in più modi possibile.”