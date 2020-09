Freedom Fighters è disponibile su PC tramite GOG.com

Quando stamani il buon Daniele ha scritto che “Freedom Fighters potrebbe tornare nel prossimo futuro“, non pensiamo si aspettasse davvero un futuro così prossimo. IO Interactive ha infatti fatto sapere che Freedom Fighters, originariamente uscito nel 2003, è disponibile già da oggi su GOG.com, per l’occasione scontato del 33%. Nel gioco, andiamo a interpretare un idraulico, ma niente funghi nè tartarughe dispettose: ci toccherà infatti combattere per le vie di New York contro l’invasione di una forza straniera, e formare una vera e propria resistenza. Ovviamente, il gioco è stato aggiornato per i sistemi moderni, quindi non dovrete diventare matti con compatibilità varie per poter tornare (o scoprire per la prima volta!) su questo vero e proprio classico creato dagli sviluppatori di Hitman.

