Serious Sam 4 avrà una storia degna di un B-movie, dice Croteam

Mancano pochi giorni all’arrivo di Serious Sam 4, e Croteam ha intenzione di metterci di fronte non solo il titolo della serie più grande in termini di armi e nemici (con il Legion System che promette di poterne gestire centinaia in contemporanea), ma anche di dotarlo di una storia che faccia da adeguato contorno; un’evoluzione, quindi, di quello che era presente in Serious Sam: BFE. A dare il loro nome allo script sono stati Jonas e Verena Kyratzes, che come possiamo vedere dal trailer di presentazione sembrano aver colto in pieno lo spirito della serie.

La storia di Serious Sam 4, che vede la Terra combattere contro le inarrestabili forze aliene del malvagio Mentat, non punta certo a raffinati colpi di scena o a trame intricate; anzi, stando al comunicato stampa, promette di essere “un vero B-movie dei videogiochi“. Come dicono gli scrittori, “i giochi di Serious Sam richiedono un approccio strategico per essere giocati bene. Sono assurdi e caotici, ma non scemi. E noi vogliamo una storia che sia esattamente così.”

Serious Sam 4 arriverà su PC il 23 settembre, e noi saremo in prima fila per goderci tutte le nuove one-liner di Sam Stone.