Al via i preorder di Xbox Series X e Series S

Stamattina Microsoft ha finalmente dato il via ai preorder di Xbox Series X e Xbox Series S.

A partire da oggi, infatti, è possibile accaparrarsi una console next-gen della Casa di Redmond direttamente sul sito ufficiale di Microsoft (qui per Xbox Series X e qui per Xbox Series S), oppure presso i rivenditori autorizzati.

Vi ricordiamo, infine, che le console sono disponibili per il preorder al prezzo di € 499,99 per Xbox Series X, e di € 299,99 per Xbox Series S. Entrambe le piattaforme arriveranno ufficialmente sul mercato il prossimo 10 novembre.

