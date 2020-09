FIFA 21 non riceverà alcuna demo

Electronic Arts ha fatto sapere che quest’anno non verrà distribuita nessuna demo di FIFA 21.

La notizia è stata diffusa direttamente dalla compagnia statunitense tramite un breve messaggio affidato a Twitter. Qui leggiamo che il team di sviluppo ha preferito concentrare tempo e risorse nella realizzazione del gioco completo, in modo tale da offrire ai fan la migliore esperienza possibile.

Vi ricordiamo, infine, che FIFA 21 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 9 ottobre. Lo stesso giorno verrà pubblicata anche la Legacy Edition per Nintendo Switch. Le versioni next-gen, invece, arriveranno in seguito su PS5 e Xbox Series X e S.

Condividi con gli amici Inviare