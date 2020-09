BlizzCononline: ecco le date della manifestazione digitale

La Casa di Irvine aveva promesso la realizzazione di un evento digitale in sostituzione della BlizzCon, purtroppo cancellata a causa della pandemia di Covid-19: ecco quindi che nasce BlizzCononline, la manifestazione virtuale dedicata ai vari franchise prodotti da Blizzard Entertainment.

Ora la compagnia ha rivelato le date in cui si terrà questa manifestazione digitale: la BlizzCononline avrà luogo il 19 e il 20 febbraio 2021. Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli della kermesse, se non che sono in programma diversi eventi rivolti alla community, tra cui gare di cosplay, contest artistici e molto altro ancora.

Per conoscere il programma completo, invece, bisognerà attendere ulteriori comunicazioni da Blizzard Entertainment.

