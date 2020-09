Future Club è il nuovo studio degli ex dipendenti di Lab Zero Games

Dopo l’implosione di Lab Zero Games avvenuta un paio di settimane fa, gran parte dei dipendenti dello studio che ha dato i natali a Skullgirls e a Indivisible ha unito nuovamente le forze per fondare Future Club.

Questa nuova software house è formata da quindici dipendenti specializzati nella realizzazione di animazioni tradizionali in 2D e gameplay coinvolgente. Lo scopo di Future Club è quello di creare videogiochi in grado di stimolare sia i bambini che gli adulti offrendo esperienze che verranno ricordate nel tempo.

Lo studio è stato fondato da pochi giorni, dunque al momento non è stato annunciato alcun progetto.

