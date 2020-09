Blasphemous è ora disponibile su Mac e Linux

Se pensavate che trovarvi su Mac o su Linux potesse mettervi a sicuro dalle penitenze che Blasphemous non aspetta altro che infliggervi, vi toccherà ricredervi. Il metroidvania profondamente ispirato alla religiosità spagnola ha infatti annunciato ieri sera la sua disponibilità anche su queste due piattaforme, e per l’occasione Game Kitchen ha anche preparato un nuovo trailer.

Come specificato nell’annuncio su Steam, questa versione del gioco sarà assolutamente identica a quella presente su Windows. Questo significa che, oltre a tutte le patch rilasciate dal lancio del gioco, sarà incluso anche il DLC gratuito Stir of Dawn. Giusto per darvi ancora più motivi di maledire il sentiero per la redenzione che avete scelto.

Se volete saperne di più su Blasphemous – che è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Switch – potete fare un salto a leggere la nostra recensione.