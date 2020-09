In occasione della presentazione del gameplay di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Insomniac aveva annunciato che suo predecessore sarebbe uscito anche su PlayStation 5 in un’edizione completamente rimasterizzata per fare uso delle nuove possibilità offerte dall’hardware più moderno. Nel rispondere alle domande dei fan su Twitter, lo studio di Los Angeles ha chiarito che Marvel’s Spider-Man Remastered non avrà un’edizione fisica, nè sono presenti al momento piani per la sua attuazione.

Sembra quindi che al momento l’unico modo per accedervi sia tramite il bundle con Miles Morales, che arriverà al non indifferente prezzo di 79,99€; ma Insomniac ha in ogni caso specificato che, per chi già possiede il gioco su PlayStation 4, sono in previsione opzioni che permetteranno il passaggio alla versione PlayStation 5. Ma se pensate di poter riprendere la vostra partita da dove l’avevate lasciato sfruttanto tutto il potenziale dell’SSD della nuova console e godendovi il Ray Tracing, potreste però rimanere delusi: sembra infatti che la versione rimasterizzata di Marvel’s Spider-Man non sarà compatibile con i salvataggi dell’originale.