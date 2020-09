Crash Bandicoot 4: It's About Time, ecco il trailer di lancio

Non mancano ormai molti giorni al lancio di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, previsto per il 2 ottobre, e Toys for Bob ha deciso di prepararci con un trailer che mette in mostra tutte le caratteristiche del nuovo episodio della celeberrima serie di platformer. Nel giro di poco più di un minuto e mezzo, possiamo infatti vedere i vari personaggi giocabili (inclusa una versione alternativa di Tawna!), le abilità che avremo a nostra disposizione grazie alle nuove maschere e, ovviamente, la pazza modalità N.Verted.

Come già accennato, Crash 4: It’s About Time arriverà il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One; la possibilità di un suo arrivo su altre piattaforme non è da escludersi, ma per ora non c’è nulla di confermato. Se smaniate dalla voglia di provare il gioco, vi ricordiamo che la demo è disponibile per chi fa il preordine.