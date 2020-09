Remothered: Broken Porcelain uscirà una settimana prima del previsto

Sembra che gli orrorri dell’Ashmann Inn non vedano l’ora di venire a tormentare le nostre serate a luci spente: la data di lancio di Remothered: Broken Porcelain è infatti stata anticipata di una settimana, dal 20 ottobre precedentemente annunciato al 13 dello stesso mese. Il motivo per questa decisione, come spiegato nell’annuncio su Steam da Shane Bierwith di Modus Games, starebbe nella distinta concorrenza. “Questo è un mese affollato di giochi, specialmente giochi horror. E sebbene anticipare date di lancio non sia pratica comune, vogliamo permettere ai fan degli horror di poter giocare a Broken Porcelain un po’ prima, così avranno più tempo per godersi tutti gli ottimi giochi in arrivo intorno ad Halloween.”

Remothered: Broken Porcelain arriverà quindi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 13 ottobre; ricordiamo che proprio pochi giorni fa il nostro Alessandro Alosi ci aveva messo mano, rimanendone piacevolmente colpito.