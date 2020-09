Halo 3: ODST è disponibile su PC nella Master Chief Collection

La Master Chief Collection su PC si è appena arricchita di un altro elemento: si tratta di Halo 3: ODST, da oggi disponibile su PC e sul servizio Xbox Game Pass.

Questo spin-off di Halo 3 include l’intera campagna formata da undici missioni, tutte giocabili in solitaria o in cooperativa, oltre a nuove aggiunte per le diverse modalità multiplayer.

Halo 3: ODST è disponibile senza costi aggiuntivi per i possessori della Master Chief Collection, ma può essere acquistato separatamente al prezzo di € 4,99.