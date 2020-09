I ragazzi di Nolla Games hanno annunciato che Noita uscirà dal programma di Accesso Anticipato di Steam tra poche settimane.

Questo particolare roguelike ci mette nei panni di un mago impegnato a superare dungeon procedurali in cui ogni singolo pixel è simulato sul versante della fisica. Ciò significa che l’ambiente può essere distrutto o manipolato a piacimento, a patto di avere gli strumenti adatti per farlo.

Noita sarà disponibile in versione definitiva su PC dal prossimo 15 ottobre.