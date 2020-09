Vari Metal Gear, Contra e Castlevania potrebbero uscire su PC

A quanto pare diversi titoli targati Konami starebbero per fare capolino su PC: tra questi ci sarebbero il primo Metal Gear e i primi due Metal Gear Solid, nonché una speciale Collector’s Series contenente vari episodi delle serie Contra e Castlevania.

L’indiscrezione nasce dalla comparsa di tutti questi titoli sul sito dell’ente taiwanese che si occupa di classificare i videogiochi in uscita. Difficile che si tratti di un errore dal momento che lo stesso ente ha più volte anticipato gli annunci dei publisher, dunque è molto probabile che questi giochi vedano presto la luce sui nostri PC.

Precisiamo, infine, che la Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra dovrebbe includere questi titoli:

Castlevania

Castlevania II Simon’s Quest

Castlevania III Dracula’s Curse

Contra

Super C

Ovviamente restiamo in attesa di un eventuale, e probabilmente imminente, annuncio ufficiale da parte di Konami.