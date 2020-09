The Solitaire Conspiracy è il nuovo videogioco di Mike Bithell

Mike Bithell, l’autore di Thomas Was Alone e di John Wick Hex, ha annunciato il suo prossimo progetto: si tratta di The Solitaire Conspiracy, un’avventura in FMV che basa il suo gameplay sulle carte e sui solitari.

In The Solitaire Conspiracy vestiremo i panni di un agente della Protego, un’agenzia di spie impegnata a proteggere il mondo. Ambientato in un mondo a tinte cyberpunk, il gioco offrirà diverse modalità di gioco oltre alla campagna, garantendo così un alto valore di rigiocabilità.

L’ultima fatica di Bithell Games sarà disponibile su Steam dal prossimo 6 ottobre.