L'ex CEO di Blizzard Mike Morhaime fonda Dreamhaven

Sembra che un nuovo nome andrà presto ad aggiungersi alla risma di sviluppatori ai quali è importante prestare attenzione: si tratta di Dreamhaven, nuova compagnia fondata da Mike Morhaime, ex CEO e cofondatore di Blizzard Entertainment. La compagnia ha anche già stabilito i suoi primi due studio di sviluppo, Moonshot e Secret Door, entrambi formati da veterani dell’industria. Moonshot può infatti contare su Jason Chayes (precedentemente executive producer presso Blizzard), Dustin Browder (game director di StarCraft 2 e Heroes of the Storm) e Ben Thompson (creative director di Hearthstone).

Secret Door, invece, ha dalla sua Chris Sigaty (executive producer per Hearthstone), Eric Dodds (game director per Hearthstone) e Alan Dabiri (technical directore presso Blizzard). Ovviamente, l’annuncio non si è sbottonato su quali progetti abbiano in saccoccia i due studi; visti però i nomi citati e la loro origine, probabilmente qualche idea possiamo farcela. Ma chissà: magari ci sorprenderanno con qualche idea del tutto nuova. Dato il talento in gioco, non ci stupirebbe.