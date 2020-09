DOOM e DOOM II: l'add-on REKKR è ora disponibile

L’aggiornamento per DOOM e DOOM II (sì, quelli originali, non quelli degli ultimi anni) di un paio di settimane fa aveva portato con sè, fra le altre cose, anche il supporto a DeHackEd, strumento che rende più facile l’aggiunta di add-on a questi due leggendari titoli. Non ci è voluto molto perché Bethesda decidesse di sfruttarlo, rendendo disponibile direttamente dal menù principale l’add-on REKKR. Come i fanatici di DOOM ben sapranno, questo completo restyle in salsa fantasy del frenetico sparatutto è disponibile già da un paio d’anni, ma l’operazione svolta dallo sviluppatore lo riveste di ufficialità e lo rende più facilmente accessibile a chi vuole semplicemente andare a prendere ad asciate demoni senza perdere tempo a smanettare con i file.

REKKR sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessore di DOOM e DOOM II su Steam. Ma ora bando alle ciance, lasciamo spazio al sanguinolentissimo trailer.