Kirby Fighters 2 accidentalmente rivelato da Nintendo

Sembra che Nintendo ultimamente soffra un po’ di sbadataggine: oggi è toccato a Kirby Fighters 2, nuovo titolo della leggendaria creaturina rosa ancora non annunciato ufficialmente. A svelare ciò che sta succedendo dietro la quinte sarebbe stato il Game Finder della compagnia di Kyoto, pensato per aiutare i genitori a trovare giochi adatti ai loro pargoli; selezionando il Nintendo Switch come piattaforma di gioco, ci si trovava davanti Kirby Fighter 2. Il titolo è ovviamente stato rimosso nel frattempo, ma non prima che qualcuno se ne accorgesse.

La descrizione di Kirby Fighter 2, con un prezzo previsto di 19,99$, leggeva: “Scegli da un cast delle abilità copiate di Kirby più iconiche – inclusa la nuovissima abilità Wrestler – e combatti per essere l’ultimo Kirby a rimanere in piedi. Amici e nemici familiari come Banana Waddle Dee e King Dedede faranno la loro apparazione come personaggi giocabili in Kirby Fighters 2, disponibile esclusivamente per il Nintendo Switch.” A questo punto, non resta che attenderne l’annuncio ufficiale.