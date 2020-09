Manor Lords: presentata una panoramica del gameplay

Presentato due mesi e mezzo fa, il promettente city builder medievale Manor Lords è tornato a farsi vedere con una presentazione più dettagliata del gameplay, raccontata per l’occasione da una suadente voce narrante. Ve lo anticipiamo subito, però: niente data di lancio dell’Early Access, per ora. Tocca armarsi di pazienza e aspettare.

Nella presentazione del gameplay, possiamo vedere come sarà strutturata la mappa di Manor Lords, divisa in regioni dalle diverse proprietà e risorse; ciascuna di esse avrà anche un suo development tree, che ci permetterà di sbloccare nuovi edifici, di migliorarne la vivibilità e di rendere più efficace la produzione di risorse e prodotti finiti. Una produzione snella ed efficiente sarà importantissima, dato che spingerà i mercanti a venirci a trovare, e questi ultimi sono una delle due fonti di ricchezza. L’altra, come potete ben intuire se avete mai giocato a un gioco del genere, sono le tasse, anche note come il mezzo più veloce per farsi odiare dai propri sudditi.

Il video accenna poi al funzionamento della diplomazia, e a cosa toccherà fare quando la diplomazia non funzionerà più, cioè venire alle armi. Ci saranno tre tipi diversi di milizia che potremo schierare: quella contadina, che però avrà un impatto sulla nostra economia; quella mercenaria, che però vorrà essere pagata in sonante argento; e la guardia del signore, potente ma limitata nei numeri.

Ricordiamo che Manor Lords sta venendo sviluppato da una sola persona, e che la data prevista per l’Early Access è questo autunno (sì, lo sappiamo che è iniziato da ben due giorni, abbiate un po’ di pazienza). Se non volete perdervi nessun aggiornamento, oltre alla nostra sezione news potete tenere d’occhio anche la pagina Steam del gioco.