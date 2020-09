No Man's Sky Origins: l'aggiornamento è ora disponibile

Dopo un lancio a dir poco disastroso, Hello Games si è data davvero da fare per rendere il suo titolo un prodotto di tutto rispetto: dopo il recente Desolation, oggi è il turno di No Man’s Sky Origins. L’aggiornamento – disponibile fin da ora – viene definito dallo sviluppatore come una vera e propria versione 3.0 del gioco, e a giudicare dal trailer non stentiamo a crederci.

Tante le novità introdotte da Hello Games con No Man’s Sky Origins: nuovi pianeti, stelle binarie e ternarie, vulcani e tempeste di fuoco, nuovi oggetti da craftare, un’interfaccia completamente rinnovata; la lista completa è davvero troppo lunga da riportare in toto, ma potete trovarla tranquillamente sul sito ufficiale. Se il qui presente video vi ha incuriosito e state meditando se provare ad avventurarvi fra le stelle, vi ricordiamo che No Man’s Sky è disponibile tramite Xbox Game Pass.