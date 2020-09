Rebel Galaxy Outlaw ora disponibile su Steam, PS4, Xbox One e Switch

A poco più di un anno dal suo arrivo su Epic Games Store, il matto simulatore di vita da brigante Rebel Galaxy Outlaw arriva anche su Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per l’occasione, Double Damage ha preparato un trailer tanto breve quanto frizzante che ritrae alcune delle situazioni in cui potremo trovarci nel corso di questa incredibile avventura spaziale.

Rebel Galaxy Outlaw è un open world incentrato sui combattimenti spaziali, in cui potremo visitare liberamente i 40 sistemi del Dodge Sector, e scegliere se farci un nome come mercenari, come mercanti, come pirati o come, se ci sentiamo particolarmente abili, tutti e tre. Oltre alle battaglie spaziali, il gioco di Double Damage promette anche di offrire un sistema di conversazioni particolarmente raffinato. Se volete provare con mano la veridicità di queste affermazioni, Rebel Galaxy Outlaw è in vendita al prezzo di 24,99€.