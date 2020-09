The Game Awards 2020: annunciata la data dello show

Il profilo Twitter ufficiale dei The Game Awards ha appena annunciato la data in cui si terrà lo show, prevista per il 10 dicembre 2020. Com’è già successo per molte manifestazioni videoludiche e non, anche questa kermesse sarà tenuta in forma digitale, con tre diversi studi di trasmissione: Los Angeles, Londra e Tokyo. Ricordiamo che i The Game Awards, show organizzato e presentato da Geoff Keighley, non si limitano semplicemente ad assegnare ambiti trofei videoludici ai titoli più di successo, ma ospitano solitamente anche presentazioni di nuovi giochi e materiale inedito su titoli già annunciati. Un motivo in più per non perdersi questa trasmissione, che potrete seguire sul canale Twitch dedicato oppure su YouTube.

Condividi con gli amici Inviare