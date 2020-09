Baldur's Gate 3: Larian rinvia l'early access di una settimana

Larian Studios ha appena annunciato tramite il suo profilo Twitter che l’Early Access di Baldur’s Gate 3, inizialmente previsto per il 30 di settembre, è stato rinviato al 6 ottobre. La scelta è dovuta ad alcuni problemi di stabilità del gioco, oltre alla necessità di più tempo per sistemare alcune delle traduzioni previste per l’Early Access (fra cui ricordiamo non sarà presente l’italiano, che però arriverà per la versione finale). Lo studio belga ha sottolineato che una settimana di tempo dovrebbe essere sufficiente per correggere questi problemi, e assicurarsi che l’esperienza di gioco per chi deciderà di mettere mano fin da subito a Baldur’s Gate 3 non sia piagata da troppi crash.

Per farsi perdonare, Larian ha detto che nella giornata di oggi rilascerà un altro dei regolari aggiornamenti che approfondiscono alcuni aspetti del suo gioco di ruolo, stavolta dedicato ai compagni e alle relazioni amorose, prima di chiudere dicendo che stavolta sì, la data sarà davvero il 6 ottobre per tutte le piattaforme (Steam, GOG.com, Stadia). Noi speriamo che sia davvero così, perché il cardiologo ha detto che se continuiamo in questa maniera diventeremo categoria a rischio.