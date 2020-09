DOOM Eternal presto disponibile su Xbox Game Pass?

All’indomani dell’acquisizione di ZeniMax Media da parte di Microsoft, la stessa Casa di Redmond affermò che il catalogo di giochi Bethesda sarebbe presto approdato su Xbox Game Pass: il primo di questi titoli dovrebbe essere DOOM Eternal.

È proprio Microsoft a stuzzicare gli abbonati al servizio diffondendo un simpatico messaggio via Twitter contenente un’immagine che simula uno scambio di email tra i manager della compagnia. Nel messaggio si legge che qualcosa sta per arrivare su Xbox Game Pass, ma quel qualcosa è stato volontariamente omesso dal team. Peccato, si fa per dire, che aumentando l’esposizione del messaggio si possa comunque leggere la frase “The Slayer is coming“: inutile precisare che il protagonista di DOOM Eternal viene più volte chiamato Slayer durante la campagna.

Insomma, manca ancora l’ufficialità, ma DOOM Eternal potrebbe aggiungersi al vasto catalogo di Xbox Game Pass già nei prossimi giorni.

