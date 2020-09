I publisher All In! Games e 505 Games hanno approfittato della cornice del Tokyo Game Show per annunciare la versione per Nintendo Switch di Ghostrunner. Per l’occasione hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay che mostra il gioco girare sulla piccola console della Casa di Kyoto.

L’action adrenalinico di One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks sarà dunque disponibile sull’ibrida della Grande N a partire dal prossimo 27 ottobre, in concomitanza con il lancio su PC, PS4 e Xbox One.