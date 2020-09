Among Us: nuovi aggiornamenti in arrivo, cancellato il sequel

È senza ombra di dubbio il fenomeno del momento, tanto da aver recentemente scalzato Fall Guys nella classifica delle vendite di Steam: Among Us è sulla bocca, e sui dispositivi, di tutti.

Come saprete, non molte settimane fa gli sviluppatori avevano annunciato di essere al lavoro su un sequel di questo particolare gioco multiplayer rovina amicizie. Ebbene, con un post sul blog ufficiale, i ragazzi di Innersloth hanno fatto sapere di aver cancellato questo secondo capitolo al fine di concentrare tutte le risorse a loro disposizione sullo sviluppo del primo, e per ora unico, Among Us.

Gli sviluppatori spiegano che tutti gli aggiornamenti previsti per il sequel verranno invece gradualmente introdotti nel gioco attualmente disponibile su PC e mobile. Si tratta di una decisione sofferta giacché il cuore pulsante di Among Us andrebbe riscritto quasi da zero affinché le novità possano essere implementate, ed è per questo che inizialmente gli sviluppatori avevano pensato di realizzare un sequel. Ovviamente, data anche la difficoltà dell’operazione, questi aggiornamenti necessiteranno di molto tempo affinché possano vedere la luce del sole.

Nel frattempo, però, Innersloth rilascerà alcuni update funzionali che andranno a migliorare l’esperienza di gioco e la stabilità dei server, oltre ad aggiungere diverse opzioni legate all’accessibilità, in particolare verrà implementata un’impostazione che permetterà anche a chi è affetto da daltonia di godere al meglio dell’esperienza ludica.

