Marvel's Spider-Man non avrà un upgrade gratuito alla versione PS5

Qualche giorno fa ci eravamo lasciati con il fatto che Marvel’s Spider-Man Remastered, la riedizione aggiornata alla next-gen dell’open world supereroistico di Insomniac, non avrebbe avuto un’edizione fisica. La situazione però lasciava ancora qualche domanda in sospeso riguardanti eventuali percorsi per il passaggio dalla versione PlayStation 4 a quella per PlayStation 5. Sony ha cercato di chiarire la situazione con una dichiarazione, rilasciata a Kotaku.

“Marvel’s Spider-Man: Remastered è una versione migliorata di Marvel’s Spider-Man, ed è inclusa in Miles Morales Ultimate Edition per PlayStation 5. In aggiunta, i giocatori che comprano Miles Morales su PlayStation 4 possono fare l’upgrade alla versione PS5 senza nessun costo aggiuntivo, e approfittare di un upgrade a pagamento per scaricare Marvel’s Spider-Man Remastered.”

“Al momento non prevediamo di offrire Marvel’s Spider-Man: Remastered come standalone. I giocatori con una copia PS4 del gioco possono comprare Miles Morales Ultimate edition per poter giocare alla remaster su PS5. Marvel’s Spider-Man per PS4 sarà anche retrocompatibile su PS5.”

Un bel casino, eh? Proviamo a schematizzare i passaggi necessari per poter giocare a questa remaster:

Se avete Marvel’s Spider-Man su PS4, l’unica vostra via è comprare Miles Morales: Ultimate Edition;

Se avete Miles Morales su PS4, potrete fare l’upgrade gratuito alla versione PS5 e da lì comprare l’upgrade per Marvel’s Spider-Man: Remastered ;

; Se l’unica cosa che vi interessa è giocare Spider-Man: Remastered su PS5, dovrete comunque comprare Miles Morales: Ultimate Edition ;

; Infine, ricordatevi che potete giocare a Marvel’s Spider-Man PS4 anche su PS5, ma senza i miglioramenti tecnici specifici della versione Remastered.