Nioh 2: il DLC Darkness in the Capital arriverà in ottobre

Dopo The Tengu’s Disciple, Team Ninja ha annunciato il suo secondo DLC per Nioh 2, intitolato Darkness in the Capital e previsto per il 15 ottobre. Come dettagliato nel post di annuncio sul PlayStation Blog, e come possiamo ampiamente intuire dal nome, questo DLC ci porterà a Kyoto, dove un tempietto misterioso ci farà viaggiare indietro nel tempo fino all’epoca Heian. Il Giappone dei tempi antichi non è apparentemente meno infestato di Yokai rispetto a quello in cui vive il protagonista, e toccherà darsi parecchio da fare per ripulire l’infestazione. In questa lotta contro le forze del male e della corruzione, stringeremo un’alleanza con gli eroi di quell’epoca, scoprendo nel frattempo inaspettate connessioni fra le varie linee temporali.

Non ci saranno solo storie e racconti ad attenderci in Darkness in the Capital, però, ma ovviamente anche un sacco di nuovi nemici, nuovi boss e con loro tutta una pletora di armi, armature e ninnoli vari mai visti prima. L’incentivo perfetto per un samurai alla ricerca della build più efficace.