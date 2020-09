The Medium torna a farsi vedere con il trailer della storia

Se siete il tipo di persona che già ne ha abbastanza con il terrore in una dimensione, aspettate di vedere cosa ha in serbo per voi The Medium, il nuovo titolo dagli autori di Observer e Layers of Fear. Il nuovo horror di Blooper Team infatti si svolge in due realtà in contemporanea, e sembra che ad attendere la povera protagonista ci sarà un orrore di quelli con tutti i crismi. Il trailer ufficiale della storia, rilasciato poco fa, ci permette di dare uno sguardo a questa terribile creatura.

E noi che pensavamo dentro un albergo sovietico si potessero al massimo trovare pantegane grosse quanto dei barbonicini! Pare che Bloober Team ci abbia messo tutto il suo impegno per far sì che The Medium sia un’esperienza che non scorderemo tanto presto. Ricordiamo però che la renderizzazione di due diverse realtà allo stesso tempo avrà richieste in termini di hardware non indifferenti, quindi accertatevi di essere adeguatamente muniti. Sì, questo significa anche comprare lampadine di riserva. Vorrete mica restare al buio!