Spellbreak: il battle royale di Proletariat supera i 5 milioni di giocatori

Lo sviluppatore Proletariat (sì, sul serio) ha da poco annunciato tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco che Spellbreak ha superato i cinque milioni di giocatori. Un risultato notevole, a cui ha sicuramente contribuito la gratuità del gioco, ma per il quale allo stesso tempo è stata decisiva la qualità del gameplay. Spellbreak è un battle royale dalle premesse abbastanza tradizionali: a inizio partita ci catapultiamo in una mappa, in cui dovremo trovare pezzi di equipaggiamento, consumabili e armamentario che saranno fondamentali per trionfare sui nostri avversari in un’arena che si restringe sempre più.

Ad aggiungere un po’ di pepe al tutto c’è il sistema di combattimento: in Spellbreak non useremo infatti armi da fuoco per porre fine alle speranze dei nostri nemici, ma magie elementali che potremo cambiare nel corso della partita e che potremo combinare per ottenere effetti ancora più pericolosi. Quindi se pensate che lanciare un masso enorme contro un povero malcapitato sia già interessante a sufficienza, aspettate di scoprire come tramite una magia di fuoco potete tramutarlo in un incendiario meteorite.

Spellbreak è disponibile gratuitamente su Epic Games Store, PlayStation 4, Xbox One e Switch, e supporta la funzionalità crossplay.