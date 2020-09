Serious Sam 4 ora disponibile su Steam e Stadia

Lo aspettavamo, abbiamo dovuto aspettarlo un po’ più del previsto, non vedevamo l’ora ma finalmente è arrivata: Serious Sam 4 è ora disponibile su Steam e Stadia, e ovviamente non poteva mancare un seriosissimo trailer di lancio per il nuovo sparatutto di Croteam.

In quest’ultimo capitolo della freneticissima saga ci aspettano nuove armi, nuovi livelli e nuovi nemici. Tanti, tantissimi nemici: Serious Sam 4 sarà infatti dotato del Legion System, che gli permetterà di gestire migliaia di nemici su schermo tutti allo stesso tempo. Qua da noi speriamo che non siano tutti Kleer, perché è dal 2001 che ogni tanto ci si sveglia sudati nel mezzo della notte con ancora nelle orecchie un ritmico rumore di zoccoli e il terapeauta ha detto che la catarsi distruttiva fa bene, ma a dosi moderate (per tutto il resto la distruzione esagerata va bene, però).

Serious Sam 4 è disponibile su Steam e Stadia al prezzo di 39,99€, ed è prevista anche una versione console per la quale però ci sarà da attendere.