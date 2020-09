Dragon Quest XI S: Edizione Definitiva, il nuovo trailer dal TGS 2020

Nel corso del Tokyo Game Show Online 2020, Square Enix ha presentato un nuovo trailer per Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione Definitiva, che uscirà il 4 dicembre su PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. Questo titolo è una riedizione delle avventure del Lucente già arrivate su Nintendo Switch nel 2017, che include una serie di miglioramenti come ad esempio nuove storie secondarie per i personaggi, la modalità retro in 2D e l’audio sia in inglese che in giapponese. Square Enix ha preparato un trailer che presenta tutte le novità incluse in questa edizione speciale.

Square Enix ne ha anche approfittato per celebrare il successo dell’ultimo titolo della serie, che ha superato i sei milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Con più di cento ore di contenuto da offrire, Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione Definitiva promette di essere il punto d’ingresso perfetto nella serie, e sarà disponibile dal 4 dicembre 2020 al prezzo di 39,99€.