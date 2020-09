NieR Replicant arriverà su Steam, PlayStation 4 e Xbox One in aprile

Ottime notizie per i fan di Yoko Taro: nel corso del Tokoy Game Show, alla presentazione “Abbiamo una quantità decente di cose da dire” è stato annunciato che NieR Replicant ver 1.22 arriverà su Steam, PlayStation 4 e Xbox One il 22 aprile in Giappone, e il 23 aprile 2021 nel resto del mondo. Square ha anche portato alla conferenza un breve trailer, che però non mostra alcunché del gameplay.

In ogni caso, sappiamo che questa remaster del gioco originariamente uscito su PS3 avrà visuali aggiornate ai tempi moderni, cortesia di Toylogic, e avrà dialoghi completamente doppiati; per la colonna sonora, fa il suo ritorno l’amatissimo Keiichi Okabe. Anche il combattimento riceverà qualche aggiornamento da parte di Platinum Games, per far sì che l’esperienza sia ancora più entusiasmante. Ricordiamo infine che le avventure di NieR arriveranno anche con una limited edition, di cui però non sono stati forniti particolari dettagli.

Dallo Square Enix Store sarà inoltre possibile ordinare la White Snow Edition, che includerà:

“Lunar Tear” Collector’s Box

Steelbook – Una custodia in metallo con illustrazione di Kazuma Koda.

– Una custodia in metallo con illustrazione di Kazuma Koda. Pin Badge Set – Spille di Grimoire Weiss, Grimoire Noir e Grimoire Rubrum, presentate in una vetrinetta speciale. Esclusiva della White Snow Edition.

– Spille di Grimoire Weiss, Grimoire Noir e Grimoire Rubrum, presentate in una vetrinetta speciale. Esclusiva della White Snow Edition. Script Set – Una serie di sette libri contenenti i dialoghi del gioco, esclusiva della White Snow Edition. Contenuti in una custodia rigida con illustrazione di copertina del character designer Akihiko Yoshida. Disponibile solo in lingua inglese.

– Una serie di sette libri contenenti i dialoghi del gioco, esclusiva della White Snow Edition. Contenuti in una custodia rigida con illustrazione di copertina del character designer Akihiko Yoshida. Disponibile solo in lingua inglese. Soundtrack CD Set – Due dischi, uno con tracce rielaborate per questo set di NieR Replicant ver.1.22, l’altro con arrangiamenti speciali, curati da Keiichi Okabe, di brani esclusivi della White Snow Edition. Il set è presentato in una confezione ispirata al Grimoire Weiss.

Saranno inoltre disponibili dei bonus per il preorder, diversi a seconda della piattaforma:

PlayStation 4 – Tutte le edizioni includono un esclusivo tema dinamico e un set avatar per PlayStation 4. Le prenotazioni includono anche una copia digitale della mini colonna sonora, con brani dei CD della White Snow Edition.

– Tutte le edizioni includono un esclusivo tema dinamico e un set avatar per PlayStation 4. Le prenotazioni includono anche una copia digitale della mini colonna sonora, con brani dei CD della White Snow Edition. Xbox One – Le prenotazioni includono anche una copia digitale della mini colonna sonora, con brani dei CD della White Snow Edition.

– Le prenotazioni includono anche una copia digitale della mini colonna sonora, con brani dei CD della White Snow Edition. Steam – Tutte le edizioni includono una speciale collezione digitale di sfondi. Le prenotazioni includono anche una copia digitale della mini colonna sonora, con brani dei CD della White Snow Edition.