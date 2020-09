Nier Reincarnation arriverà anche in Europa e Nord America

Nel corso del Tokyo Game Show 2020, oltre ad annunciare la data di lancio del remaster di Nier Replicant v1.22, Square Enix ha anche confermato che Nier Reincarnation arriverà in Europa e in Nord America. Quest’ultimo titolo della serie partorita dalla vulcanica mente di Yoko Taro è un RPG per smartphone che non ha ancora ricevuto una data ufficiale di lancio in Giappone; in ogni caso, siamo sicuri che agli appassionati farà piacere poterci mettere mano senza dover impazzire con i kanji. Anche perché, dovessero esserci dettagli importanti della storia nascosti fra un combattimento e l’altro, siamo sicuri che non vorrete perderveli.

Per l’occasione, Square Enix ha anche aperto canali social in lingua inglese dedicati a Nier Reincarnation, e rilasciato un nuovo trailer.