Luna: lo streaming di videogiochi secondo Amazon

Anche Amazon ha deciso di lanciarsi nella mischia e di entrare nel settore dello streaming di videogiochi presentando la sua nuova piattaforma: Luna.

La piattaforma, per il momento disponibile in una sorta di Accesso Anticipato solamente negli Stati Uniti, permetterà di accedere a una serie di canali tematici, ognuno contraddistinto da una sottoscrizione e da un catalogo di titoli specifici. Per adesso l’unico canale disponibile si chiama Luna Plus, il cui costo è di 5,99 dollari al mese, e include una selezione di un centinaio di videogiochi, tra cui spiccano Control, GRID, Resident Evil 7, Metro Exodus, Bloodstained e molti altri ancora. Amazon assicura che il catalogo verrà ampliato nel tempo.

Appoggiandosi alla tecnologia AWS (Amazon Web Services), questi titoli sono accessibili su PC, Mac, Fire TV, iPhone e iPad tramite web app, in futuro il supporto verrà esteso anche ai dispositivi Android. Per il momento viene supportato lo streaming a risoluzione Full HD fino a un massimo di 60fps, ma nel corso del tempo verrà introdotto anche il supporto al 4K.

Amazon fa inoltre sapere che Luna si arricchirà di ulteriori canali, il cui accesso presumibilmente sarà bloccato da un’ulteriore sottoscrizione: il primo di questi canali aggiuntivi sarà dedicato esclusivamente ai videogiochi prodotti da Ubisoft, che porterà sulla piattaforma di streaming i suoi titoli più recenti, quali Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals: Fenyx Rising.

Infine, Amazon ha presentato anche il suo controller proprietario che si interfaccia direttamente con Luna e con l’intelligenza artificiale Alexa. Dotato di un’antenna multipla, il pad si collega direttamente alla piattaforma di streaming tramite Wi-Fi per assicurare una latenza minima durante le sessioni di gioco più intense. Il controller viene venduto al prezzo di 49,99 dollari.

Il colosso dell’e-commerce ha dunque gettato il guanto di sfida a Google e a Microsoft, entrambe impegnate nel settore dello streaming con Stadia e con xCloud. Come reagiranno le due compagnie?