Annunciato Football Manager 2021, in arrivo anche su Xbox

SEGA e Sports Interactive hanno annunciato Football Manager 2021 e la sua incarnazione Touch, in arrivo nei prossimi mesi su PC, Mac, Switch, dispositivi mobili e, per la prima volta dal lontano 2007, anche su console Xbox (Xbox One, Series X e Series S).

Football Manager 2021 torna a concentrarsi sul ruolo dell’allenatore aggiungendo una serie di nuovi strumenti che permetteranno agli aspiranti mister di sviluppare al meglio la propria personalità e il talento a bordocampo. Le nuove funzioni e gli aggiornamenti non solo garantiranno un grado di autenticità calcistica superiore, ma introdurranno anche nuovi livelli di profondità e intensità emotiva.

“Football Manager 2021 rappresenta un’edizione storica per il nostro studio,” ha dichiarato Miles Jacobson, studio director di Sports Interactive. “Stiamo per portare l’esperienza di FM su più piattaforme che mai e daremo la possibilità ad ancora più giocatori di allenare la propria squadra del cuore, che sia da PC, direttamente dal divano di casa, oppure da mobile grazie a smartphone e tablet.”

A tal proposito, Football Manager 2021 Xbox Edition è una versione del gioco sviluppata sulla base dell’edizione Touch e realizzata appositamente per essere vissuta al meglio con il controller, inoltre sarà un titolo digitale Play Anywhere, per cui consentirà ai giocatori di continuare la propria carriera indifferentemente su console Xbox e su PC con Windows 10. Da notare che la versione Touch sarà gratuita per tutti gli acquirenti di Football Manager 2021 su PC e Mac.

Per quanto riguarda le date di uscita delle varie versioni, infine, Football Manager 2021 e la versione Touch saranno disponibili su PC e Mac dal 24 novembre su Steam ed Epic Games Store. Sia la Xbox Edition che l’edizione Touch per Switch saranno invece disponibili a dicembre. Le versioni per dispositivi Android e iOS, invece, sono ancora sprovviste di una finestra di lancio ufficiale.