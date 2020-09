Horizon Zero Dawn ha venduto oltre 700 mila copie su PC al lancio

Ottimo debutto per Horizon Zero Dawn su PC: le vendite dell’ormai ex esclusiva PlayStation hanno superato quota 700 mila copie nel mese di lancio.

Come riportato dagli analisti di SuperData, l’action RPG di Sony e Guerrilla Games ha piazzato ben 716 mila copie nel solo mese di agosto, eguagliando i numeri macinati sulla medesima piattaforma da The Witcher 3 nel 2015, e superando di gran lunga quelli fatti registrare da Assassin’s Creed Odyssey nel 2018. Paragonando le vendite di Horizon Zero Dawn a un’altra ex esclusiva PS4, invece, si nota che Death Stranding nello stesso periodo ha piazzato poco meno di mezzo milione di copie (477 mila per la precisione).

Dati i numeri, dunque, non stupisce che Sony abbia intenzione di portare altri suoi titoli sui nostri computer.

