DOOM Eternal arriva su Xbox Game Pass a ottobre

Dopo le prime avvisaglie e gli indizi disseminati sui social nella giornata di ieri, Microsoft ha confermato che DOOM Eternal sta per approdare nel catalogo di Xbox Game Pass.

Lo sparatutto targato id Software è il primo videogioco prodotto da Bethesda ad arrivare sul servizio in abbonamento in seguito all’acquisizione di ZeniMax Media da parte della Casa di Redmond, e sarà disponibile agli abbonati tra pochi giorni: a partire dal prossimo 1 ottobre.

Da notare che questa data si riferisce solamente alla disponibilità di DOOM Eternal nell’offerta di Xbox Game Pass per console. L’adrenalinico FPS di id Software sarà disponibile anche nella controparte PC del servizio, tuttavia per adesso non è ancora stata resa nota la data di disponibilità di tale versione.

