Un nuovo Yakuza è in lavorazione, verrà annunciato a breve

SEGA ha intenzione di annunciare un nuovo Yakuza già nei prossimi giorni.

A darne notizia – probabilmente in anticipo rispetto ai piani – ci ha pensato Ayana Tsubaki, la co-presentatrice del Tokyo Game Show 2020, attraverso un tweet poi rimosso (ma comunque ancora visibile grazie alla cache di Google).

La presentazione del prossimo titolo della serie Yakuza dovrebbe avvenire il prossimo 27 settembre durante una trasmissione in live streaming dedicata proprio al futuro del franchise. Un franchise, quello di Yakuza, che sta per debuttare anche sul grande schermo ora che SEGA ha annunciato di essere al lavoro su un adattamento cinematografico della serie.

Condividi con gli amici Inviare