Destiny 2: Oltre la Luce, lo spazio su disco richiesto calerà del 30-40%

Com’è noto, Destiny 2: Oltre la Luce non si limiterà ad aggiungere nuovo contenuto ma porterà anche a una rivisitazione tecnica del gioco e del modo in cui gestisce i file, oltre a una scrematura del contenuto attualmente presente. Nell’ultimo This Week at Bungie, lo sviluppatore ha fatto sapere che questo apporterà a una significativa diminuzione dello spazio occupato su disco dal gioco, quantificabile nel 30-40% in meno. In soldoni, questo significa che a partire dal 10 novembre lo spazio occupato su disco da Destiny 2 si aggirerà fra i 59 e i 71 GB, a seconda della piattaforma.

Indubbiamente una novità che farà tirare un sospiro di sollievo alle nostre SSD, ma che avrà il suo contrappasso: Bungie ha infatti specificato che sarà necessario riscaricare da capo tutto il gioco. Per cercare di rendere meno pesante questa procedura, lo studio di Belleuve permetterà i preload a partire dal 9 novembre, non specificando un’ora precisa ma assicurando che avremo almeno 10 ore di tempo prima del lancio dell’espansione.

Bungie ha inoltre anticipato che con Oltre la Luce potremo aspettarci alcune migliorie a livello grafico: sembra infatti che lo sviluppatore abbia scelto di dare una ripassata al modo in cui il gioco gestisce i volti dei nostri protagonisti. Inoltre, saranno introdotti cambiamenti all’illuminazione nella Zona Morta Europea e su Nesso. Ricordiamo, infine, che Destiny 2: Oltre la Luce arriverà il 10 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X e Stadia, e sarà ambientato sulla luna ghiacciata Europa.