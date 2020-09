Kingdom Hearts: Melody of Memory avrà una demo a ottobre

Nel corso della presentazione al Tokyo Game Show dedicata a Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix ha annunciato che il gioco avrà una demo all’incirca per metà ottobre; non è stata annunciata una data precisa, ma siamo sicuri che altri aggiornamenti in proposito non mancheranno. Ricordiamo che – come suggerito dal titolo stesso del gioco – Kingdom Hearts: Melody of Memory è un rhythm game, e non è quindi parte della serie principale; anche se, vista la tradizione della saga, siamo sicuri qualche dettaglio importante sulla storia non mancherà.

Kingdom Hearts: Melody of Memory arriverà il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.